Звезда "Холостяка" вывалила грязную правду о победительнице проекта

Звездный дантист Антон Криворотов был главным героем минувшего сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Победительницей проекта он сделал Барбару Пино. Казалось, что у них любовь до гроба, но их отношения развалил один неприятный инцидент.
На программе стоматолог был нежен почти со всеми девушками, однако в итоге выбор пал на экзотическую красотку Пино. Несмотря на идиллические отношения, пара распалась. Свадьба с мулаткой так и не состоялась.
В разговоре с журналистами Антон Криворотов неожиданно вывалил грязную правду о том, что же случилось у него с победительницей "Холостяка". По словам стоматолога, ему было тяжело хранить девушке верность. Сейчас они не общаются.
"Ни в каких отношениях мы не состоим, изредка перекидываемся какими-то нейтральными фразами под моим фейковым аккаунтом", — приводит слова звезды "Холостяка" Peopletalk.
Криворотов поведал, что у него осталось плохое послевкусие от шоу "Холостяк". При этом он считает проект гениальным в плане опыта общения с простыми людьми, не звездами.
Ранее "Дни.ру" сообщали об обнародованном гонораре Тимати за участие в шоу "Холостяк". По некоторым данным, речь идет о миллионах рублей.
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