Звезда "Холостяка" вывалила грязную правду о победительнице проекта

Сейчас на ТНТ идет восьмой сезон шоу "Холстяк". Недавно расставшийся с матерью своего сына рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, выбирает себе новую спутницу. Тем временем герой прошлого сезона реалити раскрыл неприглядные подробности о победительнице проекта.

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