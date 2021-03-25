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Шоу-бизнес
Звезда "Холостяка" вывалила грязную правду о победительнице проекта

Звезда "Холостяка" вывалила грязную правду о победительнице проекта

Сейчас на ТНТ идет восьмой сезон шоу "Холстяк". Недавно расставшийся с матерью своего сына рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, выбирает себе новую спутницу. Тем временем герой прошлого сезона реалити раскрыл неприглядные подробности о победительнице проекта.
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Звездный дантист Антон Криворотов был главным героем минувшего сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Победительницей проекта он сделал Барбару Пино. Казалось, что у них любовь до гроба, но их отношения развалил один неприятный инцидент.

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 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

На программе стоматолог был нежен почти со всеми девушками, однако в итоге выбор пал на экзотическую красотку Пино. Несмотря на идиллические отношения, пара распалась. Свадьба с мулаткой так и не состоялась.

В разговоре с журналистами Антон Криворотов неожиданно вывалил грязную правду о том, что же случилось у него с победительницей "Холостяка". По словам стоматолога, ему было тяжело хранить девушке верность. Сейчас они не общаются.

"Ни в каких отношениях мы не состоим, изредка перекидываемся какими-то нейтральными фразами под моим фейковым аккаунтом", — приводит слова звезды "Холостяка" Peopletalk.

Криворотов поведал, что у него осталось плохое послевкусие от шоу "Холостяк". При этом он считает проект гениальным в плане опыта общения с простыми людьми, не звездами.

Ранее "Дни.ру" сообщали об обнародованном гонораре Тимати за участие в шоу "Холостяк". По некоторым данным, речь идет о миллионах рублей.

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Фото: instagram.com / dr.krivorotov
Автор: 25 марта 2021, 16:09 Источник: Peopletalk ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость672998
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А вначале то себя декларировал, как верного и порядочного. Что чуть до свадьбы дело не дошло, но с невестой расстались друзьями. И он так переживал. Да противный, маменькин психопатик, любитель порочных практик и жесткого секса. Таким адреналин нужен.
Гость656221
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До чего неприятный этот Криворотов , когда увидела 40 лет все мама, мама ....маменькин сынок . И фамилия соответствует улыбка от дёсен как у маньяка ) Зачем отношения заводил если 2 месяца знакомы уже изменял ...очень неискренний, слащавый тип, нет типок , не удивлюсь если с голубизной , кто-то светило стоматологии продвигает !
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