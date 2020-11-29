"Ирочка этого хотела": любовник Цывиной нашел себе новую пассию

Денис Сердюков впервые появился на публике вместе с очередной возлюбленной. Близкий друг покойной Ирины Цывиной похвастался молоденькой спутницей и рассказал о серьезных планах на ближайшее будущее.

Актер прославился благодаря многочисленным ток-шоу, посвященным загадочной смерти Ирины Цывиной. Тайный любовник почти год скрывался от СМИ и только сейчас решился появиться в компании новой спутницы.

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Стоит отметить, что Денис Сердюков и Юлиана Голдман планируют сыграть свадьбу в декабре. По словам самого артиста, покойная подруга была бы счастлива присутствовать на торжественном мероприятии.

"Прошло уже полтора года после смерти моей Ирочки, но все равно тяжело. Юлиана помогла мне выйти из депрессии. Уверен, Ира не хотела, чтобы я жил в монашестве", – признался шоумен.

Напомним, что для Дениса это будет первый брак. А вот его звездная пассия может поведать о неудачном союзе. Ее экс-супруг является близким родственником оперной дивы Татьяны Шмыги. От него Голдман десять лет назад родила сына.

Невеста Сердюкова признает, что рано выскочила под венец. Однако на протяжении семи лет ей удавалось сохранять теплые семейные отношения. Если верить Юлиане, молодой человек мечтал посещать светские вечеринки, в то время, как его жена стремилась к уюту в доме.

Бывший возлюбленный Ирины Цывиной публично заявил, что скорейшая свадьба станет отличным поводом для рождения дочки. Артист уже подумывает о покупке детской кроватки.