"Обсуждают грудь в контексте таланта моей матери": взбешенная дочь Догилевой взорвалась после интимных фото

Пару дней назад дочь артистки Екатерина поразила всех своей смелостью и роскошным телом. Она опубликовала фото, на котором парит в воздухе в одном белье.

Оказалось, что 26-летняя начинающая актриса приняла участие в креативной фотосессии. Снимки были посвящены героям романов Анджея Сапковского "Ведьмак". наследницу популярной актрисы фотографировали в корсете с глубоким декольте и трусах с высокой талией. Ее волосы были уложены в крупные локоны, а шею украсил массивный чокер. Основой композиции стало то, что девушка оказалась подвешенной за ноги, плечи и талию.

"Потрясающий опыт!" – восхитилась сама Екатерина проделанной работой. Поклонники активно поддержали девушку и отметили, что она превосходно выглядит. Однако самой Догилевой реакция публики не понравилась. Она опубликовала разгромный пост, где высказала все, что думала.

Выяснилось, что девушка ощущает себя недооцененной. У нее создается впечатление, что все увидели в ней лишь обнаженную дочь ее знаменитой мамы, а не личность. Она подчеркнула, что активно снимается в кино, играет в театре, озвучивает видеоигры и сама создает костюмы. Екатерина призвала начать воспринимать ее как отдельную единицу.

Она рассказала, что ее искренне возмутили журналисты, которые "растаскивают по желтым изданиям" ее пикантные фотографии, чтобы потом приделать к ним интересные заголовки. Наследница Татьяны Догилевой сообщила, что готова сниматься для самых разных журналов, но в том случае, если они обратятся к ней лично, а не будут публиковать сомнительные материалы. Она обратилась к популярному мужскому журналу с предложением сделать большую фотосессию. "Вы лучше тех, которые обсуждают мою грудь в контексте таланта моей матери", – заявила Екатерина.