Молодую дочь Догилевой связали и повесили полуголой

Актриса Татьяна Догилева произвела на свет весьма привлекательную особу. Не так давно красавица-дочь актрисы Екатерина страдала от анорексии, но успешно победила расстройство и решила показывать сочную фигуру на камеру ради эстетики. 26-летняя девушка приняла участие в откровенной фотосессии, посвященной героям серии книг "Ведьмак". Наследницу Татьяны Догилевой сняли полуобнаженной и опутанной веревками, как это предполагает японское искусство связывания шибари.
Екатерина поделилась своеобразными кадрами в своем-инстаграм-канале. Она предстала перед камерой в черном нижнем белье, которое подчеркнуло ее пышную грудь и округлые бедра. Для полноты образа модель накрутила волосы, сделала яркий макияж и украсила шею массивным чокером. Брюнетка повисла на подвешенных к потолку веревках полулежа, слегка раздвинув ноги и откинув голову назад. У дочери знаменитой актрисы остались яркие впечатления после фотосъемки. "Потрясающий опыт! Который, как мне кажется, привел к потрясающему результату", — выразилась смелая девушка в описании к снимкам.
Подписчики Екатерины остались приятно удивлены ее публикацией и оставили комментарии. "Как же невероятно красиво", "Вау, классно", — написали пользователи Сети. Вдохновленная дочь Татьяны Догилевой планирует продолжать развиваться в искусстве связывания.
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