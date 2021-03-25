"Дойдет до мордобоя": Ефим Шифрин отказался праздновать юбилей

25 марта знаменитому артисту исполняется 65 лет, но он не планирует традиционным способом отмечать юбилей в ресторане. Ефим Шифрин всегда проводит свой день рождения на сцене и считает это наиболее удачной идеей.

В свой праздник артист не любит резать салаты и собирать многочисленных друзей за накрытым столом. В этот день Шифрин предпочитает работать – таким образом он убивает сразу нескольких зайцев. Актер признался, что он специально немножко хитрит, ведь все друзья и так придут в этот день в театр, чтобы поздравить именинника, к тому же, сделают они это за свой счет. При этом Ефим Шифрин не “зажимает” день рождения, просто так ему удастся собрать еще больше друзей, чем где-нибудь в ресторане.

Кроме того, артист считает, что в традиционных ресторанных посиделках нет ничего хорошего: люди напьются, вспомнят старые обиды, так и “до мордобоя дойдет“. Драки же в свой праздник юбиляр точно не хочет, зато хочет показать, чего он добился на сцене, а показать ему точно есть что.

В беседе с изданием StarHit Шифрин рассказал, что считает себя настоящим перфекционистом: ему все время что-то не нравится в собственном творчестве и он без конца доводит его до совершенства. Артист признается, что буквально боготворит театр именно за то, что тот позволяет ему быть разным и все время исправлять то, что не получилось ранее. Именно это артист и намерен показать своим гостям на юбилейном вечере под названием “Ефим Шифрин. 10 лет вместе”.