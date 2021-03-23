"Это не Моцарт!": Собчак сцепилась с Лазаревым из-за Крутого

Оказалось, правда, что Дина Саева – мягко говоря, не Эйнштейн. Она словно с какой-то другой планеты. Ведь, например, не знает имени и творчества композитора Игоря Крутого, "Ну и что, у этого поколения другой, счастливый мир! – нашла Собчак объяснение непросвещенности "королевы TikTok" Собчак. – Да и Игорь Крутой – это не Моцарт!"
Не знает Дина и песен более близкого ей по возрасту Сергея Лазарева, который и на "Евровидении" успешно выступал, и награды всех престижных музыкальных премий страны имеет. А, встретив его на пресс-завтраке, спросила, какие к него есть известные песни. "Да до хрена! – удивился Лазарев. – "В самое сердце", "Я не боюсь", "Лови". ..И тут же стал напевать. Но девушка, кажется, не впечатлилась... "Я не захламляю голову", – улыбается безмятежная и не омраченная тенью мысли Дина.
"А надо бы новому поколению захламлять свой мозг хорошей музыкой, хорошими книгами и знать, что было до них, чтобы развиваться и творить что-то новое! – не выдержал Лазарев. – Я, например, не захламляю, голову 15-секундными роликами!"
Вот сошлись лед и пламень! "С чего ты взял, что твоя музыка хорошая?" – тут же стала парировать Ксюша. "А я не про свою, а про музыку Игоря Крутого! А моя может и не нравиться – я человек скромный", – не полез за словом в карман и мудрый Сережа.
"Тебе придется принять наш мир!" – отрезала юная невежда. "Придется, иначе концерты не соберут!" – поддакнула ей Собчак.
Популярные темы форума
Беременную бросил парень
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Паразиты в организме
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь
Женский алкоголизм
научилась считать до 8