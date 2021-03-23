"Это не Моцарт!": Собчак сцепилась с Лазаревым из-за Крутого

Уроженка Душанбе Дина Саева – самый популярный сегодня русскоязычный пользователь соцсети TikTok с доходом под миллион рублей в месяц. А в раскрутке ей теперь помогает телеведущая Ксения Собчак, которая даже привела 21-летнюю Мадину Басаеву, как на самом деле зовут "блогерку", на пресс-завтрак "Премии МУЗ-ТВ", зная, что там будет много журналистов. А значит, шумихи и хайпа.



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