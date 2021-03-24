65-летней Долиной врезали за попытки оголиться: Слишком греховно

Искусствовед детально разобрал сильные и слабые стороны имиджа Ларисы Долиной. Александр Васильев вынес певице "модный приговор".

В последнее время Ларису Долину стало не узнать — артистка изменила стиль и стала выглядеть намного моложе своих лет. Эффектное преображение 65-летней певицы было сложно не заметить, его посчитал феерическим и ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев. Мужчина решил оценить гардероб Ларисы Долиной и дать звезде профессиональные рекомендации. Историк моды выразил восхищение внешней трансформацией эстрадной дивы, но остался крайне недоволен ее стилевыми решениями.

По мнению Александра Васильева, исполнительнице шлягера "Погода в доме" ни в коем случае нельзя оголять подтянутые бедра, которые стали все чаще попадать в поле зрения общественности. "Запрещаю Ларисе мешать в нарядах больше трех цветов, ходить в мини и показывать ноги при высоких сапогах", — цитирует телеведущего Teleprogramma.pro со ссылкой на 7days.

При этом историк моды считает, что звезде стоит отдать предпочтение образу роковой грешницы из прошлого, который несет отголосок библейской эпохи. Александр Васильев рекомендует певице воздержаться от гладких укладок волос в пользу пышной гривы, которая была ее визитной карточкой много лет. Телеведущий безумно рад, что Лариса Долина смогла быстро добиться обворожительной внешности и вызвать у публики непередаваемые эмоции.