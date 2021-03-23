"Заклейте рот и привяжите к креслу": забравшаяся на стол во время эфира Тодоренко вызвала оторопь

Так, совсем недавно ходили слухи о том, что скоро проект покинет Филипп Киркоров. Сообщалось, что исполнитель якобы устал от напряженных отношений, постоянного стресса и планирует отказаться от работы. Однако руководство шоу опровергло информацию и успокоило всех негодующих: Филипп Бедросович остается на своем месте.
Теперь зрителей насторожило поведение Регины Тодоренко. Артистке много раз "прилетало" за неоднозначные высказывания и излишнюю эмоциональность. Теперь Регина не смогла совладать с нахлынувшими чувствами и во время съемок.
Участник Неваляшка исполнил песню "Летний дождь". По неизвестным причинам, композиция настолько впечатлила Регину, что она принялась танцевать. Все бы ничего, но в какой-то момент ведущая оказалась на столе над сидящими и слегка удивленными коллегами. До финальных аплодисментов артисту Тодоренко так и не спустилась вниз.
Поведение ведущей вызвало оторопь у публики. Пользователи отметили, что ситуация выглядела не совсем корректно, а режиссеру передачи не стоит позволять артистам вести себя так распущенно.
"Регина сумасшедшая, сходит с ума от неваляшки...Какой кошмар", "Уберите Тодоренко, либо заклейте ей рот и привяжите к креслу!", "Заткните ее, пожалуйста! На стол с ногами залезла и корячилась", "Тодоренко совсем совесть потеряла! Показав всю свою невоспитанность, устроила пляски на столе с развратными телодвижениями", "Регина испортила номер своими танцами на столе", – возмущались они.
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