"Колют меня": у Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь

Накануне Регина решилась на смелое признание. Всю карьеру она скрывала от поклонников свой недуг.

Выяснилось, что всю жизнь на ее коже имеется светлое пятно, из-за которого она сильно комплексует. На всех фото артистка замазывала свое колено. Медики поставили ей диагноз – витилиго. Болезнь является неизлечимой и проявляется в виде нарушения пигментации. На отдельных участках кожи исчезает пигмент меланина, из-за чего и меняется цвет.

"Раньше я закрашивала колено, чтобы никто не заметил", – рассказала Регина, отметив, что очень стеснялась. Косметологи не могут полностью решить проблему с пигментацией, но сгладить все так, чтобы переход был не так заметен – вполне возможно. Ведущая решила заняться этим вопросом.

В своем "Инстаграм" она опубликовала видео. На кадрах в ее колено вводят специальное вещество. "Колют меня", – подписала звезда. Она надеется на то, что процедура поможет ей частично избавиться от несовершенства и перестать расстраиваться из-за недуга. На кадрах она рассказывает, что многие великие люди жили с таким же диагнозом. Например, Майкл Джексон.

Также Регина Тодоренко подчеркнула, что канадской модели недуг помог стать суперзвездой. Визитной карточкой Винни Харлоу стали именно светлые пятнышки на теле.

Напомним, не так давно ведущая рассказала о том, что решила заняться и своей улыбкой. Она отправилась на прием к ортодонту. Ее беспокоит не эстетическая часть вопроса, а здоровье. Регина убеждена, что все проблемы в организме начинаются именно с полости рта.

