Вскрылись сенсационные детали конфликта членов жюри: покинет ли Киркоров шоу "Маска"?

Все началось с того, что свою маску пришлось скинуть певице Азизе. Исполнительница была крайне недовольна происходящим, а Филипп Киркоров невероятно огорчился. Дело в том, что он настаивал на раскрытии личности Пингвина больше всех, а там оказалась его экс-возлюбленная. Позднее Азиза рассказала, что артист подходил к ней и извинялся. Их отношения и сейчас остаются теплыми.
После того, как Азиза признала, что вела себя слишком резко, она принесла членам жюри свои извинения. Однако, сообщалось, что это не спасло Регину Тодоренко, Тимура Родригеза, Валерию и Александра Ревву от конфликта. Ходили слухи, что после программы в отношениях коллег наметился серьезный разлад.
В Сети появилось множество намеков на то, что Филиппу Бедросовичу якобы надоели все разборки на программе, и он решил оставить пост. Среди предполагаемых причин называли и усталость артиста, и нервное истощение, и то, что атмосфера в этом сезоне уже не станет дружеской, как прежде.
Создатели устали от большого количества сплетен вокруг ситуации и категорично ответили на вопрос журналистов. "Это фейк", – заявили они, подчеркнув, что об "отставке" Филиппа Киркорова даже речи не шло. Все останутся на своих местах.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли