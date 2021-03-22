"С самого начала знали": Дочь онкобольного Юдашкина сделала признание

Появились данные о состоянии здоровья Валентина Юдашкина. Дочь дизайнера поделилась мыслями о будущем.

Наследница знаменитого кутюрье сейчас живет в Китае вместе с супругом и двумя маленькими детьми. Галина не уверена, что в будущем вернется на родину, и не планирует переезд поближе к онкобольному отцу, хотя дизайнер сражается со страшным недугом уже четыре года. Изначально у Валентина Юдашкина выявили рак почки, а затем мужчина узнал о метастазах в голове. Дочь модельера не озабочена здоровьем звездного родителя — у женщины собственный бизнес, удаленная работа в сфере моды и вот-вот будет запущена линия шелковых платков.

Галина уверена, что тяжелобольной кутюрье сможет восстановить здоровье и без ее приезда, ведь к этому все располагает. По словам женщины, Валентин Юдашкин прекрасно себя чувствует и сохраняет рабочий настрой. "На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо", — объявила наследница дизайнера. Галина сообщила, что надежда на улучшение состояния отца не покидала ее ни на мгновение.

Напомним, модельер провел благотворительную акцию для женщин, которые борются с раком. Кутюрье организовал для участниц проекта фотосессию в нарядах своего бренда, для каждой модели он лично подбирал эффектный образ. По окончании акции Валентин Юдашкин раздал онкобольным женщинам роскошные дизайнерские платья.

