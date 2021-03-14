После рассказа о смертельной болезни Юдашкин раздал свои наряды

Валентин Юдашкин совместно с МКНЦ имени А.С. Логинова провел благотворительную акцию "Сияй! Не дай себе погаснуть!". Кутюрье сделал своими моделями женщин, которые сражаются с раком.
Для каждой из участниц мероприятия модельер лично выбрал образ. Более того, после фотосессии дамы смогли забрать себе понравившиеся платья Valentin Yudashkin. Кутюрье заботился о том, чтобы дамы, участвующие в его проекте, остались довольны нарядами и в дальнейшем могли носить их. Юдашкин учитывал мнение моделей.
Как писали "Дни.ру", в минувшем феврале Валентин Юдашкин впервые публично рассказал о смертельном недуге. По словам кутюрье, в 2016-м ему сделали операцию на почке, а спустя время доктора обнаружили еще и рак пищевода.
Модельер отметил, что всегда заботился о здоровье. Каждый год он проходил обследование. Между тем именно в 2016-м он пропустил диспансеризацию. К медикам его заставили обратиться сильные периодические боли в голове. Сейчас недуг находится в ремиссии, поэтому Валентин Юдашкин вернулся к любимому делу.
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