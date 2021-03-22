"Очень сексуально": Дарья Мороз завела россиян снимком в сетке на голое тело

Актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором позирует в оригинальном белоснежном платье. Пикантность наряда в том, что его верх состоит из крупной сетки. На снимке Дарья Мороз улыбается, закрыв глаза.
Подписчики завелись от вида звезды. Они осыпали экс-супругу режиссера Константина Богомолова комплиментами. "Смело в таком возрасте такие горячие фото!", "Стильно", "Нежность", "Превосходно", "Очень сексуально", – высказались комментаторы.
Отметим, что Дарья Мороз любит сниматься в пикантных фотосессиях. Артистка демонстрирует стройное тело и собирает море лестных отзывов поклонников.
Интересно, что знаменитость недолюбливает собственную фигуру. По словам Дарьи Мороз, ей не хватает уверенности в себе. Она признавалась, что не любит ходить в спортзал, но никогда не считала это веским поводом для того, чтобы не тренироваться.
Напомним, Дарья Мороз рассказывала, что не готова комментировать свадьбы своего бывшего мужа с Ксенией Собчак. Экс-супруги воспитывают десятилетнюю дочь Анну. Ранее звезда театра и кино поведала, что они оформили брак с режиссером лишь потому, что она забеременела. В 2018 году супруги развелись.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Муж не хочет работать
Кикимора домашняя
Паразиты в организме
Муж хочет сына, а будет дочь