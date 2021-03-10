"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье

Регина Тодоренко поделилась печальной новостью – она заболела. Супруг теледивы Влад Топалов вместо того, чтобы поддержать возлюбленную, публично ее высмеял.

30-летняя Регина Тодоренко записала пессимистичное видео, выложив в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. В кадре телеведущая с усталым болезненным видом сетует на то, что ее сразил недуг. Чем именно захворала, звезда не рассказала.

В то время как Регина Тодоренко, чуть не плача, жалуется поклонникам, муж-певец ее подкалывает, смеясь. "Говорит, что после 30-ти – хана". – написала знаменитость.

При этом ведущая добавила, что обычно никогда не болеет и не простужается. Семейная сцена разворачивается на кухне.

Отметим, что Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе уже несколько лет. Они воспитывают маленького сына Майкла. Несмотря на то, что пара выглядит очень счастливой, телеведущая не раз признавалась, что в их семье бывают проблемы и недопонимание.

Так, еще в прошлом году певец и теледива сильно ссорились. Часто причиной ссор был ребенок. У супругов были разные взгляды на воспитание, поэтому им было трудно прийти к компромиссу. Но, пообщавшись с психологам, Регине Тодоренко и Владу Топалову удалось прийти к компромиссу.