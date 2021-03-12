"Зачем вас так уродуют?": Тодоренко досталось за эксперименты со внешностью

Не так давно все обсуждали розовые волосы ведущей, которые вызвали неоднозначную реакцию. Сама Тодоренко посчитала, что образ ей к лицу, но некоторые пользователи обвинили ее в том, что внешний вид не соответствует возрастной категории. Регина не обращает внимание на хейтеров и радостно двигается вперед.
Накануне супруга Влада Топалова выложила новый пост. Она предстала перед пользователями в кружевном воротнике с темным бантом и в черно-белом декольтированном платье с пышными плечами. Венчала новый образ звезды необычная прическа: выбеленные кудри с двумя пучками по бокам.
"Немножко аниме", – подписала Регина публикацию. Действительно, выражение лица телеведущей, веснушки и необычный костюм крайне напоминают японскую анимацию. Однако не все пользователи положительно восприняли стремление Тодоренко к перевоплощению.
"Зачем такие странные образы? Вы такая красивая, зачем Вас уродуют?", "Почему ты прячешь волос под париками?", "Это точно не Ваше", "Не идет", "Наряд как у Милохина", "Ужас ужасный! Зачем так нашу Регину исказили?", "Откровенно уставшая", "Регина, хорош так пугать", "Артемон повесился", – высказались пользователи.
Однако нашлись и те, кто лишний раз восхитились красотой Регины Тодоренко. "Принцесса из сказки", "Какая прекрасная кукла", "Ой, Регина, Вам все идет! Экспериментируйте дальше", "Красотка", "Просто класс, выглядите как снежинка", "Белоснежка", – ахнули обожатели.
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