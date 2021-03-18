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"Скачки длинноногих и белозубых": Тодоренко пришла в ярость от шоу "Холостяк"

"Скачки длинноногих и белозубых": Тодоренко пришла в ярость от шоу "Холостяк"

Регина Тодоренко в своем инстаграм-аккаунте призналась, что популярное телешоу вызывает у нее очень противоречивые чувства. Звезда вдохновилась постом Анны Хилькевич на эту тему и вслед за ней описала свои негативные эмоции.
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Телеведущая написала, что ее приводит в настоящую ярость сама идея шоу, согласно которой самодостаточные и красивые женщины приносят дары мужчине ради преимущества над соперницами. Тодоренко сравнила участниц с лошадьми, которым осматривают зубы и хвост перед покупкой.

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Звезда призналась, что искренне желает счастья каждой из участниц шоу, но ее явно расстраивает тот факт, что независимые и прекрасные девушки по собственной воле приходят участвовать в этом унизительном соревновании, а миллионы людей с интересом наблюдают за происходящим по ту сторону экрана. Тодоренко задалась скорее риторическим вопросом, можно ли этот проект считать настоящим поиском любви или это всего лишь жажда пиара. Большинство фолловеров поддержали второй вариант: все участники шоу приходят на проект, чтобы прославить или найти будущих спонсоров.

Анна Хилькевич, затронувшая тему “Холостяка” еще раньше, назвала происходящее на проекте “смотринами”, на которых девушкам нужно себя продать. В одном из постов в “Инстаграм” актриса призналась, что на месте участниц чувствовала бы себя “адски дискомфортно и унизительно”. При этом артистка не смотрела ни одной серии шоу и никогда не согласилась бы в нем участвовать.

Напомним, что на канале ТНТ уже каждый год выходит новый сезон шоу “Холостяк”. В каждом сезоне главным героем становится известный и привлекательный мужчина, за сердце которого сражаются настоящие красотки. Звездой “Холостяка 2021” стал рэпер Тимати.

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Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/
Автор: 18 марта 2021, 10:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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