"Скачки длинноногих и белозубых": Тодоренко пришла в ярость от шоу "Холостяк"

Регина Тодоренко в своем инстаграм-аккаунте призналась, что популярное телешоу вызывает у нее очень противоречивые чувства. Звезда вдохновилась постом Анны Хилькевич на эту тему и вслед за ней описала свои негативные эмоции.

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