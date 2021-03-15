Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены

Новодевичье кладбище – самое престижное в стране. Политики, ученые, спортсмены, музыканты и актеры – тут удостаиваются чести лежать самые-самые, те, кого называют гордостью России. Здесь же было выбрано место и под могилу Михалкова.

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