Ушла эпоха: Михалков умер от отека легких на руках у жены

Про последние слова великих людей написано немало. Например, композитору Малеру на смертном одре казалось, что он дирижирует оркестром, и его финальным словом было: "Моцарт". Философ Сартр в последние минуты жизни, обращаясь к своей возлюбленной, Симоне де Бовуар, произнес: "Я так люблю тебя, мой дорогой Бобр". Михалков же, находясь в полном сознании, обратился к жене со словами "Ну хватит мне. До свидания". И закрыл глаза.
Официальной причиной смерти знаменитости стал отек легких. Хотя ходили слухи, будто бы он упал дома, повредил позвоночник, а потом перенес инсульт.
О том, где лежать после смерти, Михалков задумался давно. Он знал, что отдельное место на Новодевичьем выбить трудно. Поэтому просил похоронить его рядом с первой супругой Натальей Кончаловской. Но в итоге его положили на старой территории (5 участок, 23 ряд), за могилой Зыкиной, рядом с Улановой, Никулиным и Моисеевым.
И лишь спустя пять лет после смерти, в 2014 году, на могиле появился памятник, выполненный из мрамора двух цветов. Стела представляет собой четырехконечный крест, внутри которого сквозное отверстие в форме креста, обрамленного золотой мозаикой. На белой надгробной плите — изображение прожившего 96 лет подписи Сергея Михалкова. Автором идеи мемориала стала вдова поэта Юлия Субботина.
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