"Я прекрасно помню тот день": Шатунов поделился подробностями страшной трагедии

Лихие 90-е запомнились Юрию Шатунову не только постоянными гастролями и всеобщей славой, но и трагическими событиями. Певец признался, что видел, как убивали Михаила Сухомлинова. Киллеры застрелили его возле дома музыканта.

В одном из интервью Шатунов все же рассказал ужасающую историю из молодости. Артист до сих пор отчетливо помнит звук выстрелов и мертвого друга, лежащего на земле.

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По словам самого Юрия, в этот день коллега ночевал у него. Утром ребята проснулись, позавтракали и спокойно разошлись по своим делам. Спустя несколько минут Шатунов услышал два выстрела на улице и сразу же увидел в окне автомобиль, который отъезжал от подъезда.

"Я прекрасно помню тот день. Спустился вниз и увидел Мишку в машине с опущенной головой. У него вся шея была в крови, понял, что он уже мертв. Я его взял, положил себе на спину и отнес в квартиру", – откровенно заявил артист.

Стоит отметить, что безжалостный убийца так и не был найден. Шатунов добавил, есть вероятность, что наемные стрелки ошиблись и застрелили не того участника "Ласкового мая".

Напомним, Михаил Сухомлинов был клавишником. Во времена существования мужского коллектива музыканты сильно сдружились. История ребят похожа на отличный сценарий для фильма.

В 15 лет Сухомлинов распрощался со школой и отправился гастролировать с "Ласковым маем". Артист быстро накопил желаемую сумму: снял квартиру в Москве и открыл собственный ювелирный бизнес. Несмотря на то, что Михаил больше не являлся участником синти-поп-группы, он продолжал общаться с Юрием.