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"Была такая любовь": Лужина произнесла сенсационную речь о чувствах к Высоцкому

Лариса Лужина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса Лариса Лужина прокомментировала роман Владимира Высоцкого с Татьяной Иваненко. Женщина уверена – чувства ее подруги к легендарному барду были невероятными.
прочитано 576 раз

Кончина 79-летней Татьяны Иваненко стала одной из самых шокирующих смертей звезд в начале 2021 года. Труп артистки был найден в квартире через несколько дней после того, как ее сердце перестало биться. У женщины осталась дочь Анастасия, которую многие считают наследницей Владимира Высоцкого. Однако это родство официально не подтверждено и окутано множеством слухов. Лариса Лужина, коллега и близкая подруга усопшей, решила рассказать, как развивались отношения между знаменитым актером и Татьяной Иваненко.

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"Я была свидетельницей их романа и точно знаю, что у них были близкие отношения. У нее была такая любовь к Владимиру – настоящая, искренняя.", – объявила Лариса Лужина сотрудникам канала "НТВ". Свою позицию она аргументировала тем, что после романтической связи с известным бардом Татьяна Иваненко так и не вышла замуж. Женщина считает, что Анастасия является внебрачной дочерью Высоцкого, так как чувства покойной актрисы были очень сильными.

Напомним, об этом неоднозначном романе высказывался и Станислав Садальский. Артист поместил в своем инстаграм-канале стихотворение, которое Владимир Высоцкий посвятил Татьяне Иваненко.

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Автор: 14 февраля 2021, 13:27 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лариса Лужина отметила юбилей с попугаем

комментарии

Ответить:

Гость619288
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Разве кто-то имеет право рассуждать о том, кто кого и как сильно любил? Любовь всегда разная. В каждый период жизни даже любовь к одному и тому же человеку разная.
Гость624357
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Высоцкий любил только одну женщину в жизни, и это была Марина Влади.
1

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