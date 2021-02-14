"Была такая любовь": Лужина произнесла сенсационную речь о чувствах к Высоцкому

Кончина 79-летней Татьяны Иваненко стала одной из самых шокирующих смертей звезд в начале 2021 года. Труп артистки был найден в квартире через несколько дней после того, как ее сердце перестало биться. У женщины осталась дочь Анастасия, которую многие считают наследницей Владимира Высоцкого. Однако это родство официально не подтверждено и окутано множеством слухов. Лариса Лужина, коллега и близкая подруга усопшей, решила рассказать, как развивались отношения между знаменитым актером и Татьяной Иваненко.
"Я была свидетельницей их романа и точно знаю, что у них были близкие отношения. У нее была такая любовь к Владимиру – настоящая, искренняя.", – объявила Лариса Лужина сотрудникам канала "НТВ". Свою позицию она аргументировала тем, что после романтической связи с известным бардом Татьяна Иваненко так и не вышла замуж. Женщина считает, что Анастасия является внебрачной дочерью Высоцкого, так как чувства покойной актрисы были очень сильными.
Напомним, об этом неоднозначном романе высказывался и Станислав Садальский. Артист поместил в своем инстаграм-канале стихотворение, которое Владимир Высоцкий посвятил Татьяне Иваненко.
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