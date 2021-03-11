Подсадила на препараты: бывший любовник звезды "Дома-2" погиб при странных обстоятельствах

В первых числах февраля Ярослав проводил время в компании девушек в районе станции метро "Динамо" в Москве. Потом он вдруг неожиданно вызвал элитное такси и уехал в Подмосковье. В последний раз его видели в Балашихе. Когда Лившин перестал отвечать на звонки, его объявили в розыск. Через некоторое время волонтеры нашли его мертвым в лесу, пишет Starhit.
Друзья Лившина считают странной его гибель. Ведь получается, что его гаджет продержался включенным на улице при минусовых температурах целые сутки. По мнению приятелей, он все это время пребывал в каком-то помещении. Да и финансовое положение мужчины не позволяло разъезжать на элитном такси.
"За закладкой с «Динамо» в Балашиху, да еще и в такую погоду, когда снега намело выше колена, ни один конченый наркоман не поехал бы. А Ярослав вроде не такой. Совмещать спорт и наркотики невозможно" – рассказали друзья бывшего возлюбленного звезды "Дома-2" Элен Каминской.
Именно ее винит мать погибшего в смерти сына. Она считает, что девушка якобы подсадила Ярослава Лившина на запрещенные препараты, а он из кожи вон лез ради ее удовлетворения. Элен же наоборот считает, что это мать довела мужчину до беды своей бесконечной гиперопекой.
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