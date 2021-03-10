Стали известны подробности последних минут жизни Лядовой

В больнице артистку довольно быстро вывели в стабильное состояние, и появилась надежда на выздоровление. Друг семьи, адвокат Виктор Дворовенко рассказал о последних днях жизни звезды советской музыки.
По его словам, в конце зимы у Людмилы Лядовой внезапно поднялась температура, поэтому ее и решили госпитализировать. Через несколько дней композитора перевели в реанимацию, так как ей стало не хватать кислорода. Поражение легких было значительным, однако состояние оценивали как стабильное.
Людмила Лядова до последнего боролась за жизнь. Артистка старалась выполнять все команды и просьбы врачей. "Но сегодня ночью у нее обострилось состояние, и она скончалась", – заявил Виктор Дворовенко. По словам адвоката, композитор была невероятным человеком и членом его семьи.
Похороны артистки состоятся в конце недели. Звезду советской музыки положат на Новодевичьем кладбище. Поклонников интересует вопрос, а кому же достанется наследство Людмилы Лядовой. Как оказалось, делить уже некому и нечего.
Незадолго до смерти композитор заключила договор купли-продажи с адвокатом и передала в его ведение свою роскошную квартиру за 70 миллионов. Знакомая Лядовой в одном из интервью заявила, что Виктор Дворовенко последние годы вел все дела артистки. По ее мнению, юрист сделал все для благополучия своей подопечной.
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