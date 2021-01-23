"Я – экстремальная мамаша": затравленная из-за сына Тодоренко сделала заявление

Регина Тодоренко и Влад Топалов входят в число тех людей, которым нужны новые острые ощущения. Пока большинство людей пережидают пандемию коронавируса в родных краях, звездная чета отправилась на Бали.
Примечательно, что знаменитости предпочитают экстремальные путешествия. В случае с Тодоренко это более чем логично: ведущая сделала карьеру на популярном шоу "Орел и решка", которое строилось вокруг исследования самых интересных и не всегда безопасных уголков планеты.
За свою любовь к активному отдыху Тодоренко часто была критикована со стороны пользователей Сети. Некоторые поклонники убеждены, что звездная пара подвергает опасности своего сына.
После волны критики Тодоренко обнародовала откровенный пост, в котором рассказала о главных ценностях в жизни. Знаменитость поведала, что страсть к изучению чего-то нового позволит воспитать из Михаила (сын Тодоренко и Топалова – прим. ред.) настоящего мужчину. "Я – экстремальная мамаша", – написала она в своем "Инстаграме".
Тодоренко отметила, что у нее тоже был свой пример для подражания. Супруга Топалова предложила поклонникам угадать, кто на нее повлиял.
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