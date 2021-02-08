46-летняя Ксения Алферова – единственная родная дочь актрисы Ирины Алферовой. Она родилась от брака с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Впоследствии была удочерена Александром Абдуловым, когда тот женился на Ирине Алферовой.

Сама Ксения тоже стала актрисой и телеведущей. А в прошлом году начала в соцсетях вести уникальный авторский видеокурс по биографиям и стихам великих поэтов. Героиней очередного рассказа стала Анна Ахматова, которая умерла 5 марта 1966 года – скоро исполнится 55 лет со дня ее ухода. Вероятно, поэтому дочь Алферовой и обратила сейчас на нее свое внимание.

"Анна Андреевна прожила долгую жизнь, сложную жизнь, – заявила Ксения Алферова. – Была ли счастлива?! Сложныи? вопрос, она была очень закрытым человеком, которыи? сам часто себе все усложняет, она была Поэтом и подчинила всю свою жизнь Музе, это простого женского счастья не добавляет, даже отнимает. Оно у нее было яркои? вспышкои?, в молодости, так мне чувствуется".

Биография Ахматовой всем хорошо известна – была замужем за переводчиком, поэтом, прозаиком и критиком Николаем Гумилевым, потом – за востоковедом Владимиром Шилейко, в конце жизни – за историком искусств Николаем Пуниным.

"А дальше, думаю, душу согревала лишь Муза и друзья, – продолжает Алферова рассказ о знаменитом поэте Серебряного века. – Хотя, конечно, яркими вспышками счастье освещало ее жизнь до конца. Но еи? было непросто, ои? как непросто. Нам она оставила свои бессмертные строки, которые дарят счастье нам щедро и когда нам хочется".

