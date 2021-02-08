"Прожила долгую и сложную жизнь": дочь Алферовой выступила с заявлением после смерти знаменитости

Сама Ксения тоже стала актрисой и телеведущей. А в прошлом году начала в соцсетях вести уникальный авторский видеокурс по биографиям и стихам великих поэтов. Героиней очередного рассказа стала Анна Ахматова, которая умерла 5 марта 1966 года – скоро исполнится 55 лет со дня ее ухода. Вероятно, поэтому дочь Алферовой и обратила сейчас на нее свое внимание.
"Анна Андреевна прожила долгую жизнь, сложную жизнь, – заявила Ксения Алферова. – Была ли счастлива?! Сложныи? вопрос, она была очень закрытым человеком, которыи? сам часто себе все усложняет, она была Поэтом и подчинила всю свою жизнь Музе, это простого женского счастья не добавляет, даже отнимает. Оно у нее было яркои? вспышкои?, в молодости, так мне чувствуется".
Биография Ахматовой всем хорошо известна – была замужем за переводчиком, поэтом, прозаиком и критиком Николаем Гумилевым, потом – за востоковедом Владимиром Шилейко, в конце жизни – за историком искусств Николаем Пуниным.
"А дальше, думаю, душу согревала лишь Муза и друзья, – продолжает Алферова рассказ о знаменитом поэте Серебряного века. – Хотя, конечно, яркими вспышками счастье освещало ее жизнь до конца. Но еи? было непросто, ои? как непросто. Нам она оставила свои бессмертные строки, которые дарят счастье нам щедро и когда нам хочется".
Популярные темы форума
Навального посадили
Дети не успевают по предмету.
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Зачем его сажать Навального?
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Давайте сыграем!
Снятся триллеры с примесью ужасов
Житель Уфы был в шоке от цены в автобусе
цены растут, а зарплаты не поднимают