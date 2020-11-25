"Бабочки внутри порхают": Алферова впервые решилась рассказать о сложном любовном треугольнике

Ирина Алферова выходила замуж несколько раз. Первый ее мужем стал болгарский дипломат Бойко Гюровым. В этом браке у актрисы 24 мая 1974 года родилась дочь Ксения Алфёрова. В ноябре 2001 года Ксения вышла замуж за актера Егора Бероева,

Во время пандемии Ксения нашла для себя необычное занятие – проводит образовательные литературные вечеринки онлайн. Всего за 500 рублей можно послушать истории из жизни Бродского, Цветаевой, послушать их стихи и прозу. Героем очередных посиделок станет Паустовский. О нем Алферова решилась рассказать впервые.

"Откуда взялось представление о Паустовском, как о "писателе о природе", не могу понять?! – удивляется Ксения. – Если о природе, то душ человеческих ! Все его романы, повести, рассказы – о любви! Все! Такие страсти на страницах кипят! Оторваться невозможно. У тебя бабочки внутри порхать начинают и хочется обнять, если не весь мир, то того, кто рядом, точно!

"И в жизни у Паустовского страстей хватало, поверьте! – заверяет Алферова. – Сложный любовный треугольник! В 60-е годы проводился опрос среди населения СССР, выясняли, какой писатель у людей любимый. Паустовский занял первое место! Самым любимым был.

На страницах его книг и его Жизни можно найти ответы на очень многие вопросы и расставаться с его героями невозможно, плачешь и радуешься, как ребенок, вместе!"

Стоит заметить, что Константин Паустовской был любимым писателем у актрисы и певицы Марлен Дитрих. Когда в 1963 году она выступала с концертами в Москве, у нее спросили: "Что бы вы хотели увидеть? Кремль, Большой театр, мавзолей?" И дива вдруг сказала: "Я бы хотела увидеть советского писателя Константина Паустовского. Это моя мечта много лет!" Уже старого и больного писателя, который накануне перенес инфаркт и лежал в больнице, привезли на ее концерт в ЦДЛ. И Марлен упала перед ним на колени. А потом, схватив его руку, начала ее целовать, прижимать к лицу, залитому слезами. Позже Дитрих объяснила главным литературным потрясением в жизни рассказ Паустовского "Телеграмма", который она случайно прочитала в переводе на немецкий в каком-то сборнике, рекомендованном немецкому юношеству. И с тех пор мечтала о встрече с автором.