"Она в больнице!": сын Моргунова считает покойную мать живой

Журналисты программы "Ты не поверишь!" навестили сына Евгения Моргунова Антона. Правда, наследник звезды отечественного кино не пустил представителей СМИ на порог. Он успел лишь сказать: "Что вы мне звоните!? Она [мать] сейчас в больнице!". Этими словами он поставил под сомнение новость о смерти родительницы.
Корреспонденты заметили капли крови на полу в квартире Антона. Как живет сын прославленного артиста, никто не знает. Известно лишь, что внучка Моргунова – талантливая виолончелистка.
Напомним, Наталья Николаевна, которая умерла от инсульта, подарила Евгению Александровичу двоих сыновей. Антон родился в 1966 году. Николай появился на свет в 1972-ом, но прожил всего 25 лет, попав в автокатастрофу.
Моргунова не стало летом 1999 года. У актера случился инсульт. Звезду советского кино похоронили на Кунцевском кладбище.
Ранее "Дни.ру" писали о происшествии на съемках фильма "Самогонщики", в котором снялся Евгений Моргунов. Из-за сильного взрыва, который должен был контролировать пиротехник, пострадал Юрий Никулин. Актера контузило.
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