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"Она в больнице!": сын Моргунова считает покойную мать живой

Евгений Моргунов. Кадр из фильма 'Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика' (1966)
Внучка Евгения Моргунова завила, ее бабушка Наталья Николаевна скончалась в январе этого года на 81 году жизни. При этом сын актера Антон сообщил: его мать жива.
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Журналисты программы "Ты не поверишь!" навестили сына Евгения Моргунова Антона. Правда, наследник звезды отечественного кино не пустил представителей СМИ на порог. Он успел лишь сказать: "Что вы мне звоните!? Она [мать] сейчас в больнице!". Этими словами он поставил под сомнение новость о смерти родительницы.

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Корреспонденты заметили капли крови на полу в квартире Антона. Как живет сын прославленного артиста, никто не знает. Известно лишь, что внучка Моргунова – талантливая виолончелистка.

Напомним, Наталья Николаевна, которая умерла от инсульта, подарила Евгению Александровичу двоих сыновей. Антон родился в 1966 году. Николай появился на свет в 1972-ом, но прожил всего 25 лет, попав в автокатастрофу.

Моргунова не стало летом 1999 года. У актера случился инсульт. Звезду советского кино похоронили на Кунцевском кладбище.

Ранее "Дни.ру" писали о происшествии на съемках фильма "Самогонщики", в котором снялся Евгений Моргунов. Из-за сильного взрыва, который должен был контролировать пиротехник, пострадал Юрий Никулин. Актера контузило.

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Автор: 7 февраля 2021, 16:56 Источник: НТВ / "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник

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