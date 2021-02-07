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Удалось сохранить формы: Беременная Ратаковски разделась догола

Удалось сохранить формы: Беременная Ратаковски разделась догола

Эмили Ратаковски. Фото: MediaPunch via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press/www.globallookpress.com
Совсем скоро звезда обложек глянцевых журналов впервые станет мамой. В личном блоге "Инстаграм" модель поделилась трогательным, но весьма откровенным снимком, сделанным на предпоследнем месяце беременности.
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Интересное положение Эмили Ратаковски взбудоражило поклонников со всех краев земного шара. Подписчики известной инстадивы негодуют, как девушке удается сохранять былые формы на столь позднем сроке.

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По словам аудитории, Эмили – настоящая ведьма, которая за всю беременность даже на килограмм не поправилась, Конечно же, это все качественно сделанные фотографии. Однако было бы глупо отрицать, что Ратаковски тщательно следит за своей фигурой и во время ожидания наследника.

Накануне она продемонстрировала результат отличной генетики и самоконтроля. В "Инстаграм" звезды появились откровенные фотографии в ванной комнате. Раздетая девушка позирует на фоне белоснежной душевой.

Несмотря на то, что Эмили чувствует себя Винни Пухом в человеческом обличии, или богиней плодородия, как она выражается под постом, она уже скучает по беременному животику. Этот период стал наиболее ярким в жизни артистки.

Обнаженные кадры звезды вызвали настоящий резонанс. Большинство все же поддержало Ратаковски и выказало свое восхищение. Но нашлись и те, кто посчитал поведение будущей матери неприемлемым. Подписчики добавили, что модели совсем не обязательно делиться подобным со всем миром.

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Автор: 7 февраля 2021, 06:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала

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