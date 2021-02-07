Удалось сохранить формы: Беременная Ратаковски разделась догола

Совсем скоро звезда обложек глянцевых журналов впервые станет мамой. В личном блоге "Инстаграм" модель поделилась трогательным, но весьма откровенным снимком, сделанным на предпоследнем месяце беременности.

Интересное положение Эмили Ратаковски взбудоражило поклонников со всех краев земного шара. Подписчики известной инстадивы негодуют, как девушке удается сохранять былые формы на столь позднем сроке.

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По словам аудитории, Эмили – настоящая ведьма, которая за всю беременность даже на килограмм не поправилась, Конечно же, это все качественно сделанные фотографии. Однако было бы глупо отрицать, что Ратаковски тщательно следит за своей фигурой и во время ожидания наследника.

Накануне она продемонстрировала результат отличной генетики и самоконтроля. В "Инстаграм" звезды появились откровенные фотографии в ванной комнате. Раздетая девушка позирует на фоне белоснежной душевой.

Несмотря на то, что Эмили чувствует себя Винни Пухом в человеческом обличии, или богиней плодородия, как она выражается под постом, она уже скучает по беременному животику. Этот период стал наиболее ярким в жизни артистки.

Обнаженные кадры звезды вызвали настоящий резонанс. Большинство все же поддержало Ратаковски и выказало свое восхищение. Но нашлись и те, кто посчитал поведение будущей матери неприемлемым. Подписчики добавили, что модели совсем не обязательно делиться подобным со всем миром.