Сексуальная Ратаковски в купальнике взбудоражила народ

Американская модель уже не в первый раз радует подписчиков своими фотографиями, в том числе в откровенных нарядах. На сей раз Эмили выложила снимок в купальнике собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды. Публикацию звезды обсуждает "Пятый канал".
Возможно, звезда хотела показать новую линейку своей коллекции – на ней надето яркое бикини с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками. На шее еле заметна золотая цепочка, которая прекрасно дополняет сексуальный образ Ратаковски.
За этот снимок Эмили получила почти 900 тысяч лайков меньше чем за сутки. Модель завалили восторженными комментариями на разных языках. Подписчики не скупились на комплименты.
"Великолепна как всегда, детка";
"Влюблена в этот цвет. Так по-летнему!";
"Это просто потрясающе!";
"Девушка-мечта", – писали поклонники.
Однако не всегда модель получает восторженные комментарии. Недавно Эмили раскритиковали за наряд на вечеринке в честь премии "Оскар". Тогда она появилась в откровенном белом наряде – длинной юбке в пол и узком топе. По мнению фанатов, не всегда нужно выглядеть откровенно.
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