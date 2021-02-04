"Все боятся сказать": друг раскрыл реальную причину смерти Ланового

Товарищ Василия Ланового, музыкант Вячеслав Моцардо решил сказать правду. Дело в том, что актер не жалел себя и не хотел обижать поклонников.

По словам друга знаменитого артиста, Валисий Лановой в период пандемии ездил на гастроли. После выступлений же многие хотели сфотографироваться с ним. При этом зрители часто подходили к звезде театра и кино без медицинских масок.

Через некоторое время народный артист СССР стал заболевать, но организаторы проигнорировали этот факт и продолжили его концертный тур. Музыкант подчеркнул, что Василий Лановой не мог пропускать выступления, поскольку организаторы грозили ему штрафами за отказ.

Напомним, ранее Моцардо прямо обвинил организаторов выступлений артиста в его смерти. Василий Лановой скончался 28 февраля в возрасте 87 лет от осложнений после коронавируса.

Днем ранее актер пережил клиническую смерть, врачам удалось вытащить его, но организму не удалось справиться с инфекцией. Наследниками Василия Ланового являются его супруга, актриса Ирина Купченко, а также сын Александр.

Артист сыграл в 99 фильмах, активно работал в театре. Многим актер запомнился по легендарной картине "Офицеры" 1971 года.