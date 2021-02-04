Родригез не сдержался при виде похудевшей Тодоренко в бикини

В Сеть обсуждают новый снимок Регины Тодоренко, сделанный во время ее путешествия в Индонезию. Телеведущая впечатлила похудевшей фигурой не только поклонников, но и коллег.

Во второй половине 2020 года Регина Тодоренко принимала участие в шоу "Ледниковый период". После десятка выступлений телеведущая заметно похудела. Также на теле знаменитости стали проступать рельефные мышцы.

Поклонники вряд ли бы заметили, как изменилась Тодоренко, если бы она не выкладывала в "Инстаграм" кадры, на которых запечатлена в купальнике. Например, накануне Регина порадовала фанатов снимком, сделанным на курорте: телезвезда в бикини бежит по песчаному пляжу вместе с супругом, певцом Владом Топаловым.

Так ведущая шоу "Орел и решка" продемонстрировала накаченные ноги и подтянутый живот. Интернет-пользователи пришли в восторг. "У Регинки не осталось ни одной жиринки", "Кайфовые", "Выглядит супер", – оценили снимок фолловеры. В комментариях также отметился певец и шоумен Тимур Родригез. "Какая классная фотка!!!", – не смог сдержаться он.

Напомним, Регина Тодоренко, которая выступала в паре с фигуристом Романом Костомаровым, заняла в шоу "Ледниковый период" третье место. После съемок спортсмен признался, что не сразу нашел общий язык с партнершей. Мол, телеведущая обвинила его в том, что он плохо ее тренировал.