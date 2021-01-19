"Совсем с ума сошла?": партнер пришел в шок от дерзости Тодоренко

Роман Костомаров и Регина Тодоренко заняли третье место на популярном шоу "Ледниковый период". Их пара считалась одной из самых сильных, а со стороны казалось, что их прекрасные отношения только помогают двигаться вперед. Оказалось, это была лишь иллюзия: фигуристу и телеведущей было непросто найти общий язык.



Фигурист рассказал, что сперва они общались нормально. Однако непростой номер стал переломным для отношений партнеров. Регина Тодоренко обвинила спортсмена в том, что он плохо ее тренировал. "Мы начали друг друга раздражать. Программу Регина откатала не очень, стала беситься, что это я ее плохо учу. Я смотрю на нее большими глазами: "Ты совсем что ли с ума сошла?! Иди, пусть тебя кто-нибудь другой учит", – вспомнил он.

Роман сообщил, что пару выпусков все было на грани. "Появилась злость. То, что не бесило до этого, стало раздражать. Отъедешь куда-нибудь и материшься в бортик. Разлюбил я богиню льда свою! " – посмеялся он. Позднее им удалась новая программа, и конфликт был исчерпан.

Они завершили проект, сохранив теплые отношения. Жена Костомарова даже рассказала забавную историю о том, как ее супруг решил разгрузить Регину после проекта. Он предложил ей вместе поехать на Мальдивы. "На что Регина Петровна ему отвечает: "Роман Сергеевич, а что в это время будут делать Влад с Оксаной?". Пошутили они, немного разрядили обстановочку", —поделилась супруга фигуриста.

Отметим, возлюбленная Романа Костомарова Оксана Домнина также приняла участие в "Ледниковом периоде" в паре с Вольфом Черни. Они заняли четвертое место.

