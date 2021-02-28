"Угрожали набить морду": на возлюбленную Данко посыпались проклятия из-за слов об алиментах

Молодая пассия уверена, что женщины должны самостоятельно зарабатывать на жизнь и не нуждаться в подачках бывших супругов. Громкие слова возлюбленной Данко привели к настоящему скандалу в социальных сетях.
По словам Марии Силуянов, некоторые пользователи не смогли совладать с негативными эмоциями и прокляли ее. Дело в том, что звезда может похвастаться статусом независимой. Совсем недавно она приобрела особняк и две квартиры-судии в Крыму.
Блондинка скромно призвала представительниц прекрасного пола следовать ее примеру и не зависеть от мужчин. Похоже, что не все подписчики правильно поняли слова Силуяновой. Откровенный разговор привел к многочисленным угрозам.
"У меня нет уважения к тем, кто не работает и привык попрошайничать. Мне нравятся самодостаточные женщины, не зависящие от других. Я никого конкретно не имела в виду, а некоторые женщины стали угрожать набить морду, желать смерти мне и моему маленькому сыну", – написала любимая Данко.
Стоит отметить, что самыми агрессивными участниками диалога стали представители некого благотворительного фонда. Женщины намекнули, что Силуянова "торгует лицом" и зарабатывает деньги нечестным путем. Более того, всплыли комментарии из ток-шоу, которые избранница Данко посетила за последние несколько лет. Примечательно, что только после огласки статуса и новых отношений с исполнителем Мария попала под удар общественности.
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