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Шоу-бизнес
"Угрожали набить морду": на возлюбленную Данко посыпались проклятия из-за слов об алиментах

"Угрожали набить морду": на возлюбленную Данко посыпались проклятия из-за слов об алиментах

Данко. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Силуянова взбудоражила поклонников своего бойфренда. Оказалось, что избранница певца Данко категорично относится к матерям, которые возлагают какие-либо надежды на систему алиментов в нашей стране.
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Молодая пассия уверена, что женщины должны самостоятельно зарабатывать на жизнь и не нуждаться в подачках бывших супругов. Громкие слова возлюбленной Данко привели к настоящему скандалу в социальных сетях.

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По словам Марии Силуянов, некоторые пользователи не смогли совладать с негативными эмоциями и прокляли ее. Дело в том, что звезда может похвастаться статусом независимой. Совсем недавно она приобрела особняк и две квартиры-судии в Крыму.

Блондинка скромно призвала представительниц прекрасного пола следовать ее примеру и не зависеть от мужчин. Похоже, что не все подписчики правильно поняли слова Силуяновой. Откровенный разговор привел к многочисленным угрозам.

"У меня нет уважения к тем, кто не работает и привык попрошайничать. Мне нравятся самодостаточные женщины, не зависящие от других. Я никого конкретно не имела в виду, а некоторые женщины стали угрожать набить морду, желать смерти мне и моему маленькому сыну", – написала любимая Данко.

Стоит отметить, что самыми агрессивными участниками диалога стали представители некого благотворительного фонда. Женщины намекнули, что Силуянова "торгует лицом" и зарабатывает деньги нечестным путем. Более того, всплыли комментарии из ток-шоу, которые избранница Данко посетила за последние несколько лет. Примечательно, что только после огласки статуса и новых отношений с исполнителем Мария попала под удар общественности.

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Автор: 28 февраля 2021, 14:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость630667
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Боже, еще одна пиарится на "сбитом летчике", и опять на детях сожителя....Одна до пиарилась.....уже есть нечего, никто гнилых. певцов-недомужиков слушать хочет....правду говорят, умный учится на чужих ошибках, а там где ботокс в мозгах залит.......
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