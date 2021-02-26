"Подойди и выруби человека": появились данные об участии Джигана в дерзком ограблении

Сегодня артист – многодетный отец и примерный муж. Однако в прошлом он пережил многое.

В последнем шоу Джиган поделился страшной историей. Он рассказал, что однажды его почти убедили присоединиться к криминальной бригаде. Тогда рэперу не было даже 18-и лет.

Преступники предложили исполнителю стать частью "команды", потому что у Джигана всегда было крепкое телосложение, он занимался кикбоксингом и делал большие успехи. Его первым заданием было соучастие в ограблении. "Подойди и выруби человека", – предложили ему мужчины, желавшие отобрать у жертвы телефон. Однако певец не стал этого делать. В назначенный день он понял, что не хочет, но от "миссии" все же не отказался.

Джиган не ударил человека, а изобразил, что упал на него. В этот момент преступники отобрали телефон и ушли. "Зато я его не вырубил", – вспомнил артист, отметив, что в то время в Одессе если избивали, то это было серьезно. Однако позднее певец понял, что грабеж – не его. Осознать это ему помог случай.

На следующий день после того, как банда украла телефон, исполнитель пошел на море. На пирсе он оставил свои очки, а когда вернулся, они оказались раздавлены. Джиган понял, что это – знак свыше. Без очков он почти ничего не видел и долго не мог ходить.

Также артист отметил, что ему стыдно за еще один момент в жизни. Тогда он был начальником охраны в ночном клубе. Однажды один из гостей обидел официантку, после чего они вывели около шести человек на улицу и жестоко избили. В конце оказалось, что охранники перепутали стол и напали на ни в чем не повинных людей.

