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"Менопауза по мозгам": танцующая в трусах из салфеток Бледанс показала голую грудь

Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая достаточно часто и откровенно общается со своими поклонниками. На ее блог в "Инстаграм" подписаны практически два миллиона человек. Однако вчера ей удалось удивить даже самых преданных обожателей.
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Она выложила новый пост. На кадрах обнаженная звезда поет веселую песенку о том, как ей хочется на Мальдивы. Визажисты искусно загримировали ее лицо и тело, поэтому Эвелина смотрится невероятно свежей и загорелой. Совершенно голую грудь артистка придерживает руками, а вместо трусов на ней можно заметить странную конструкцию из салфеток.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Оказалось, что Бледанс решила отпраздновать день стриптиза, а видео – обычная подготовка к съемочному дню кинокартины "Стриптизеры". Эвелина отметила, что так "подробно" на нее накладывали тональный крем впервые, а трусы пришлось спрятать, чтобы не испачкать.

Некоторые пользователи пришли в полный восторг от шикарной фигуры Бледанс. "Нельзя быть такой шикарной, Вы что", "Фигурка просто вах", "Тело как у меня в 30, супер!", "Вот это пожар", Вы прекрасны во всем!", "Просто вау", – восхищались они.

Однако нашлись и те, кто отреагировал на ролик крайне негативно. Подписчики посчитали, что кадры не соответствуют возрасту и статусу дивы. "Ножки как у старушки. Скромнее надо быть", "Ну, чего молодиться то? Лицо перекачали", "В этом возрасте пора быть мудрее", "Походу менопауза Вам по мозгам ударила", "Просто позорище, полечи голову", "Полное разочарование, прикройтесь, возраст уже не тот", – обрушились недоброжелатели.

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Автор: 10 февраля 2021, 14:32 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Бледанс вышла в свет с молодым спутником

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