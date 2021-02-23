"Очень тяжелый момент": Серябкина заговорила о разводе

Певица Ольга Серябкина подробно ответила на важный вопрос поклонницы. Поп-дива публично затронула тему разрыва в семье.

Звезды шоу-бизнеса общаются в соцсетях с поклонниками не только в комментариях к фотографиям. Многие знаменитости предпочитают отвечать на вопросы фанатов в инстаграм-историях. Промышляет этим и Ольга Серябкина. 35-летняя певица дала пользователям Сети подробную инструкцию о том, как пережить развод родителей. "Это очень тяжелый момент для всей семьи", – объявила знаменитость.

Эффектная брюнетка считает, что когда семья распадается, всем нужно поддерживать друг друга вопреки обстоятельствам. Развод Ольга Серябкина считает травматичной ситуацией как для тех, кто решил расторгнуть брак, так и для их детей. Звезда предположила, что человек, который спросил ее о разрыве в семье, является ребенком. По мнению Ольги Серябкиной, ему не стоит связывать свои взаимоотношения с родителями к разладу взрослых между собой. "Вы как были любимыми и родными людьми, так и должны остаться ими", – написала поп-дива.

Напомним, в 2020 году певица вышла замуж за непубличного мужчину по имени Георгий. Звезда сообщила, что сейчас чувствует себя счастливой, но причиной этому является не официальный статус супруги. Тем не менее быть женой Ольге Серябкиной нравится и на свежих фото она выглядит вполне довольной.