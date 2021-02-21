Сын не может связаться с Ротару после ее выступления на закрытой вечеринке

В последнее время София Ротару редко появляется на публике, поэтому поклонники с нетерпением ждут каждое ее выступление. Фанаты неустанно пишут комментариями под публикациями артистки в "Инстаграм", но она практически не отвечает им. На сей раз установить контакт с певицей не смог даже ее единственный сын.

прочитано 1087 раз