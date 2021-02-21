Сын не может связаться с Ротару после ее выступления на закрытой вечеринке

Недавно 50-летний Руслан Евдокименко решил позвонить своей матери, народной артистке СССР Софии Ротару. К сожалению, певица не взяла трубку. Сын 73-летней певицы сделал скриншот оповещения "Пользователь занят" и опубликовал в свой инстаграм-аккаунт.
На картинке бизнесмен оставил надпись: "Когда звонишь, но ты занята...". Судя по всему, Руслану редко удается связаться с матерью. Некоторые интернет-пользователи сочли публикацию Едокименко как упрек в адрес родительницы
Примечательно, что сын назвал Ротару в адресной книге не мамой. Певица записана в телефоне наследника как "Соня". Можно было бы предположить, что бизнесмен пытался дозвониться до своей дочери Софии, если бы снимок народной артистки не был установлен в качестве фотографии контакта.
Напомним, в начале февраля София Ротару выступила на закрытой вечеринке воронежского бизнесмена. Говорят, за исполнение своих хитов на тайном мероприятии артистка получила несколько миллионов рублей. В Сети появилось множество видеозаписей с торжества. Поклонники заметили, что певица набрала лишний вес, из-за чего перестала выглядеть привлекательно.
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