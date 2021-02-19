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"Никаких ухаживаний": после смерти вскрылись подробности личной жизни Мягкова

"Никаких ухаживаний": после смерти вскрылись подробности личной жизни Мягкова

Андрей Мягков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Отношениям Андрея Мягкова с женой, актрисой Анастасией Вознесенской, можно было только позавидовать. За почти 60-летнюю совместную жизнь пара сохранила трепетную любовь и уважение друг к другу.
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Коллеги называли Андрея Мягкова и его супругу "сиамскими близнецами". Настолько они растворились друг в друге. Познакомились юные артисты в школе-студии МХАТ.

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Позже Андрей Мягков вспоминал, что сразу понял: это любовь на всю жизнь. Обычно, прежде чем сойтись, влюбленные встречаются, узнают друг друга, притираются. У этой звездной пары было иначе.

"Никакой дружбы, никаких ухаживаний", – делился актер. Он сразу угадал, что именно эта женщина будет его единственной.

Чета сразу трепетно и ревностно берегла свои отношения от обсуждений. О свадьбе Андрея Мягков не рассказал даже товарищам по курсу. Судя по всему, супруги придерживались правила о том, что счастье любит тишину.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская не любили давать интервью и сниматься для журналов. А вот детей за совместную жизнь они так и не нажили. Гостям и компаниям пара всегда предпочитала общество друг друга.

Поговаривают, что ради Андрея Мягкова артистка прекратила общаться с сестрами. А ее муж пожертвовал своей карьерой ради избранницы, которая ушла из профессии после тяжелой болезни. Актер полностью посвятил себя супруге.

Напомним, Андрей Мягков умер 18 февраля. Ему было 82 года. По имеющейся информации, актер скончался от инфаркта. Ему стало плохо дома. Жена артиста вызвала скорую помощь, но он умер до приезда медиков.

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Автор: 19 февраля 2021, 21:25 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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