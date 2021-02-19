"Я теперь многодетная": жена Малинина показала фото с младенцем

В своем инстаграм-аккаунте избранница певца отметила, что хочет обнять и поцеловать малютку. "А я теперь многодетная бабушка", – похвасталась избранница Александра Малинина.
Эмма показала фолловерам фото с внуком. Подписчики пришли в восторг от маленьких пяточек мальчика. Они умилились и осыпали звездную семью комплиментами.
Поклонники адресовали жене певца и ее внуку массу добрых пожеланий. "С рождением маленького человечка, в вашей семье стало больше света! Будьте здоровы и счастливы – это очень ценно в жизни", "Какие красивые ножики", – высказались россияне.
Напомним, Александр Малинин объявил о прибавлении в семье неделей ранее. Внука звезды эстрады назвали Лео. Отцом малыша является приемный сын певца Антон, который родился в первом браке жены артиста. У него уже есть наследник Платон и дочь Арианна.
А недавно звездная пара отметила годовщину свадьбы. Александр Малинин и Эмма вместе 31 год. До этого артист был женат дважды. С Эммой они сумели сохранить за долгие годы взаимопонимание, любовь и уважение.
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