"Люблю тебя!": Малинин откровенно об отношениях с балериной

На праздничном вечере Фрол представил семье свою возлюбленную – выпускницу питерской академии балета Анастасию Ужанскую, работающую в столице. Девушка очень тепло поздравила любимого с днем рождения, написав, что он "ворвался в ее жизнь", и она невероятно счастлива этому факту. "Ты знаешь, что моя душа открыта для тебя. Родители учили нас быть счастливыми, и мы хорошо освоили этот урок", – отметила Анастасия.
В свою очередь, молодой человек опубликовал трогательное фото, где он целует девушку. "Люблю тебя!" – указал сын Александра Малинина под публикацией. На данный момент об избраннице юного Малинина известно не так много: девушка переехала в Мюнхен в прошлом году и пока служит в местном театре.
Напомним, не так давно стало известно, что старшая дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной вернулась в Америку, куда не могла вылететь несколько месяцев из-за закрытых границ. Перед отъездом Кира сообщила маме долгожданную новость: она пересмотрела свои взгляды и хочет родить ребенка.
Известно, что Кира Евдокимова помолвлена с американцем по имени Джошуа Сулливан с 2019 года и собирается за него замуж. В прошлом мужчина был солдатом, а сейчас занимается строительством.
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