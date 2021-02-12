62-летний Малинин сообщил о рождении ребенка

Александр Малинин поделился радостной новостью с поклонниками. Исполнитель в очередной раз стал дедушкой.



О важном событии певец высказался в своем инстаграм-аккаунте. По словам артиста, у него появился еще один внук. Правда, Александр Малинин не стал уточнять, кто же из его детей стал родителем.

Оказывается, ранее он уже сообщал, что скоро в его семье случится прибавление. Подписчики порадовались за звезду и написали море поздравлений. "Это счастье! Такая замечательная семья растет! Любви и здоровья вашей семье!", "Поздравляем! Пусть малыш растет здоровым, красивым и счастливым!", "Радость у вас! Продолжение рода!", – написали фолловеры знаменитости.

Напомним, у Александр Малинина уже двое внуков от сына его супруги Эммы от предыдущих отношений, Антона. Отметим, в свое время певец усыновил Антона и дал ему свою фамилию.

Также у певца есть четверо детей – Никита от первой жены Инны Курочкиной, Кира – от Ольги Зарубиной, а также Фрол и Устинья от Эммы.

Как писали "Дни.ру", ранее супруга Александра Малинина поделилась секретами семейной гармонии. Эмма заявила, что женщина должна быть полна счастьем, чтобы ее муж и дети тоже были довольны. А от внутренней гармонии идет и правильное сексуальное настроение.

Как отметила избранница Александра Малинина, она сначала тратит время на семью, а уже только потом на себя. Она добавила, что у нее действительно есть помощники по дому, но хорошие помощники бывают лишь у настоящей хозяйки.