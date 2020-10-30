"Счастье быть мамой": Рената Литвинова с младенцем на руках растрогала публику

На фото предстала молодая Рената Литвинова и ее маленькая дочка Ульяна. Актриса решила выложить архивное фото в сепии, на котором ее дочь выглядит совсем крошечной. Мама и дочь смеются и обнимаются.
"Кудрявый пупс, прикольный"; "Какое счастье быть мамой. Рената вы не меняетесь"; "Каждой женщине так идет быть мамой", – отметили фолловеры.
Ульяна родилась у артистки от союза со вторым мужем, бизнесменом Леонидом Добровским. В 2007 году семья распалась. Рената Литвинова постаралась дать своему отпрыску отменное образование. Ульяна училась в Париже и Лондоне, освоила французский и английский языки, а также изучает испанский и фламандский.
Стоит отметить, что 19-летняя девушка растет не менее талантливой и артистичной, чем ее мать. Она снимается в кино и часто принимает участие в творческих проектах, а также пробует себя в качестве модели. На недавно выложенном фото она предстала вместе со своей звездной матерью возле маяка в артистичном образе. Снимок собрал огромный рейтинг.
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