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"Счастье быть мамой": Рената Литвинова с младенцем на руках растрогала публику

Рената Литвинова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Рената Литвинова активно ведет свой "Инстаграм" и делится с подписчиками новостями из жизни. Часто она показывает на фото членов своей семьи. В этот раз снимок растрогал поклонников.
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На фото предстала молодая Рената Литвинова и ее маленькая дочка Ульяна. Актриса решила выложить архивное фото в сепии, на котором ее дочь выглядит совсем крошечной. Мама и дочь смеются и обнимаются.

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 Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

"Кудрявый пупс, прикольный"; "Какое счастье быть мамой. Рената вы не меняетесь"; "Каждой женщине так идет быть мамой", – отметили фолловеры.

Ульяна родилась у артистки от союза со вторым мужем, бизнесменом Леонидом Добровским. В 2007 году семья распалась. Рената Литвинова постаралась дать своему отпрыску отменное образование. Ульяна училась в Париже и Лондоне, освоила французский и английский языки, а также изучает испанский и фламандский.

Стоит отметить, что 19-летняя девушка растет не менее талантливой и артистичной, чем ее мать. Она снимается в кино и часто принимает участие в творческих проектах, а также пробует себя в качестве модели. На недавно выложенном фото она предстала вместе со своей звездной матерью возле маяка в артистичном образе. Снимок собрал огромный рейтинг.

Автор: 30 октября 2020, 04:02 Источник: инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

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