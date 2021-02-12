"А со стола вытереть?": в Сети появилось видео трудящейся в замке семилетней дочери Пугачевой

Алла Пугачева поделилась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта кадрами, на которых запечатлена ее семилетняя дочь. Судя по опубликованному видео, в один из вечеров семья артистки поужинала, после чего домочадцы занялись уборкой на кухне.
Чтобы процесс был в удовольствие, воспитатель Лизы и Гарри предложил потанцевать. Семилетняя дочь певицы с радостью поддержала эту идею. Девочка стала порхать по кухне и попутно наводить чистоту. "А со стола вытереть?", – сказала Алла Борисовна во время съемки видео.
В этот момент Лиза взяла салфетку и провела ею по скатерти. Через мгновение наследница артистки продолжила танцевать с педагогом. Все это время сын певицы наблюдал за происходящим. Где был в этот момент Максим, неизвестно.
Интернет-пользователи восхитились увиденным. Они вновь одарили комплиментами отпрысков Аллы Борисовны. "У вас чудесные дети!", "Очень милая девочка", "Лиза – просто принцесса!", "Море положительных эмоций", "Любо-дорого смотреть", – написали фолловеры.
Напомним, недавно в Сети обсуждали снимок, на котором запечатлена полуголая Алла Пугачева. Поклонники раскопали целые архивы из прошлогодних поездок супруги Максима Галкина в Латвию. На фото певица предстала в черном купальнике-бандо и женственных босоножках на каблучке.
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