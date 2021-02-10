Помолодевшая Пугачева устроила переполох среди россиян

Алла Борисовна достаточно давно ушла со сцены и редко выходит в свет. Теперь ее жизнь – это любимые дети и замок, построенный Максимом Галкиным. Большую часть времени артистка посвящает любимому супругу и воспитанию близнецов.

прочитано 1268 раз