Помолодевшая Пугачева устроила переполох среди россиян

Однако статус звезды номер один российского шоу-бизнеса у нее не отнять. Несмотря на то, что Примадонну редко можно увидеть на мероприятиях, забыть о ней не представляется возможным. За жизнью легендарной исполнительницы следит многомиллионная аудитория.
Для многих Пугачева – это воспоминания о детстве и юности. Поклонники любят ностальгировать вместе с ней. Иногда в различных пабликах всплывают архивные фотографии певицы, которые вызывают абсолютный восторг у почитателей.
На этот раз в "Инстаграм" появилось фото, на котором Алла Пугачева запечатлена с Кристиной Орбакайте. "Мать и дочь", – написано под публикацией. Многие отметили, что яркие блондинки выглядят как сестры, а Кристина невероятно похожа на родительницу. Обеим женщинам сделали одинаковый макияж с акцентом на глаза, а на губы нанесли персиковую помаду.
Видимо, снимок был сделан около пятнадцати лет назад. Однако переполох он вызвал даже сейчас. Восхищенные поклонники тут же принялись комментировать пост и осыпать комплиментами любимых артисток.
"Как сестренки две", "Какие шикарные", "Красотки", "Звездочки", "Прекрасные женщины во всех отношениях", "Замечательная наша Алла! И дети у нее просто чудо, и внуки", "Сияющие какие", "Что за богини! Обожаю обеих", – отмечали пользователи.
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