Первый канал довел известного телеведущего: Начал разваливаться

Он был лицом популярных шоу "Контрольная закупка" и "Доброе утро" почти 20 лет, но внезапно решил перейти на НТВ. Теперь телеведущий рассказывает не о качестве товаров на полках в магазинах, а о тайнах звезд.
В недавнем интервью Антон Привольнов признался, почему решил сменить сферу деятельности. По словам шоумена, ранние эфиры на Первом канале его просто довели. Как отметил 40-летний ведущий, с возрастом стало тяжело просыпаться в три утра, чтобы в пять уже улыбаться с экранов телевизоров. "В какой-то момент я начал разваливаться", – отметил шоумен.
При этом Антон Привольнов восхищается коллегами, которые оказались более выносливыми и до сих пор продолжают выходить в эфир по утрам. А вот он решил поберечь себя и выбрал телешоу с более щадящим съемочным графиком.
Телеведущий успокоил поклонников, отметив, что программа "Контрольная закупка" не будет закрыта, просто поменяет формат. В скором времени Антон Привольнов представит шоу на онлайн-площадке. Правда, тестировать теперь планируют не только продукты. Что именно отдадут на проверку, выберут пользователи Сети.
Также Антон Привольнов рассказал, почему развелся с женой Ольгой. Пара была вместе много лет, но в 2017 году рассталась. По словам телеведущего, в какой-то момент их пути просто разошлись, так как супруга уехала работать в Петербург, а он остался в Москве. Бывшие возлюбленные стараются поддерживать нормальные отношения ради сына Платона, которому сейчас 13 лет.
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
Запах изо рта
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Покрасить волосы в розовый?
Я решилась
Мы наняли репетитора.
Как жить с мужчиной который изменил?
Я
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Соседи алкоголики, подкармливаю их детей.