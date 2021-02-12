Первый канал довел известного телеведущего: Начал разваливаться

Недавно стало известно, кто заменит кресло погибшего Александра Колтового. Новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе "Звезды сошлись" стал Антон Привольнов. Для многих его уход с Первого канала стал сюрпризом.

Он был лицом популярных шоу "Контрольная закупка" и "Доброе утро" почти 20 лет, но внезапно решил перейти на НТВ. Теперь телеведущий рассказывает не о качестве товаров на полках в магазинах, а о тайнах звезд.

В недавнем интервью Антон Привольнов признался, почему решил сменить сферу деятельности. По словам шоумена, ранние эфиры на Первом канале его просто довели. Как отметил 40-летний ведущий, с возрастом стало тяжело просыпаться в три утра, чтобы в пять уже улыбаться с экранов телевизоров. "В какой-то момент я начал разваливаться", – отметил шоумен.

При этом Антон Привольнов восхищается коллегами, которые оказались более выносливыми и до сих пор продолжают выходить в эфир по утрам. А вот он решил поберечь себя и выбрал телешоу с более щадящим съемочным графиком.

Телеведущий успокоил поклонников, отметив, что программа "Контрольная закупка" не будет закрыта, просто поменяет формат. В скором времени Антон Привольнов представит шоу на онлайн-площадке. Правда, тестировать теперь планируют не только продукты. Что именно отдадут на проверку, выберут пользователи Сети.

Также Антон Привольнов рассказал, почему развелся с женой Ольгой. Пара была вместе много лет, но в 2017 году рассталась. По словам телеведущего, в какой-то момент их пути просто разошлись, так как супруга уехала работать в Петербург, а он остался в Москве. Бывшие возлюбленные стараются поддерживать нормальные отношения ради сына Платона, которому сейчас 13 лет.