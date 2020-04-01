Изуродованная телеведущая снялась в смелой фотосессии

Пайпер решила сняться для журнала Harper's Bazaar. Она предстала в расстегнутой рубашке на голое тело, черных шортах и босоножках.
Для ведущей это стало важным событием. Девушка призналась, что никогда не видела себя в таком смелом образе.
Кэти всегда любила делать макияж и ухаживающие процедуры, но после случившегося ей пришлось научиться пользоваться праймером, чтобы скрыть жуткие рубцы. Также телеведущая перекрасила волосы в более темный оттенок, чтобы привлекать к себе меньше взглядов.
Лицо британки в 2009 году изуродовал Стефан Сильвестр, обливший ее кислотой по заказу экс-возлюбленного Дэниела Линча. Преступника приговорили к пожизненному лишению свободы, но через десять лет он вышел из тюрьмы из-за обжалования вердикта.
Пайпер продолжает работать на ТВ. Кроме того, девушка пишет книги и занимается благотворительностью. Несмотря на физические недостатки, Кэти нашла свое счастье. В 2015 году она вышла замуж и теперь воспитывает двух дочерей.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?