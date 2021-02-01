"Ему нравилось пугать": жуткие кадры с места гибели Шаляпина показали всей стране

Анастасия в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказала, что, вернувшись с дачи домой, обнаружила мужа, лежащим на диване. Его тело было в крови. Девушка не отнеслась к увиденному серьезно, потому что подумала: это очередной розыгрыш супруга. "Ему нравилось меня пугать", – призналась вдова Александра Шаляпина.
Когда она поняла, что случилось страшное, то немедленно позвала на помощь соседа. Тот вызвал медиков, которые по приезде констатировали смерть комика. По мнению Анастасии, ее супруг, собираясь свести счеты с жизнь, в какой-то момент понял, что совершает ошибку, но было поздно.
В эфире телеканала НТВ показали жуткие кадры с места гибели Шаляпина. Вдова Александра сказала, что больше не сможет жить в этой квартире, поэтому собирается ее продать. Анастасия уже переехала на дачу.
Напомним, Александра Шаляпина похоронили на Троекуровском кладбище на прошлой неделе. Почтить память артиста пришли его друзья и коллеги. Например, с прощальной речью выступил комик из шоу Stand Up Руслан Белый. Он говорил только хорошее об умершем друге и уместно шутил.
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