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"Ему нравилось пугать": жуткие кадры с места гибели Шаляпина показали всей стране

Фото: pixabay.com
Актер и комик Александр Шаляпин скончался 25 января. Тело артиста обнаружила в квартире его жена Анастасия. Девушка до сих пор не может поверить в случившееся.
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Анастасия в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказала, что, вернувшись с дачи домой, обнаружила мужа, лежащим на диване. Его тело было в крови. Девушка не отнеслась к увиденному серьезно, потому что подумала: это очередной розыгрыш супруга. "Ему нравилось меня пугать", – призналась вдова Александра Шаляпина.

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Когда она поняла, что случилось страшное, то немедленно позвала на помощь соседа. Тот вызвал медиков, которые по приезде констатировали смерть комика. По мнению Анастасии, ее супруг, собираясь свести счеты с жизнь, в какой-то момент понял, что совершает ошибку, но было поздно.

В эфире телеканала НТВ показали жуткие кадры с места гибели Шаляпина. Вдова Александра сказала, что больше не сможет жить в этой квартире, поэтому собирается ее продать. Анастасия уже переехала на дачу.

Напомним, Александра Шаляпина похоронили на Троекуровском кладбище на прошлой неделе. Почтить память артиста пришли его друзья и коллеги. Например, с прощальной речью выступил комик из шоу Stand Up Руслан Белый. Он говорил только хорошее об умершем друге и уместно шутил.

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Автор: 1 февраля 2021, 13:03 Источник: НТВ / Шоу "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник

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