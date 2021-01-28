Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина

Сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища состоялось прощание с комиком. При жизни Александр Шаляпин говорил о том, что хотел бы, чтобы его кремировали. Родственники исполнили его волю.

Мать покойного стендапера поблагодарила всех тех, кто пришел проводить его в последний путь. Она отметила, что совершенно не была рада идее сына стать артистом, но все было предопределено много лет назад.

"Он родился и сразу стал актером. В детском саду – все спектакли. Он был журналистом талантливейшим, он писал, на радио выступал, это был творческий человек из семьи Шаляпина. Все Шаляпины в душе артисты. Вот сидит его дочь, которую он больше всех на свете любил!! – трогательно подчеркнула она.

По словам родительницы, жизнь Александра была счастливой: он был успешен, много выступал и объездил практически весь мир. Однако пристрастие к спиртному погубило его, несмотря на талант и перспективы. Как сообщает "Пятый канал", мать Шаляпина на прощании обратилась и к коллегам сына: "Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления!".

Женщина рассказала, что общалась с сыном до последнего дня. "Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет, они всегда будут любимыми", – рассказала мать артиста. По словам близких, Александр Шаляпин в последнее время страдал не только алкогольной зависимостью. У стендапера также была депрессия.

