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Шоу-бизнес
Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина

Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина

Екатерине Андреевой недавно исполнилось 60 лет, но никто из зрителей никогда бы не позволил себе даже предположить, что знаменитость больше 45 лет. Сама она прекрасно знает об этом, а потому нисколько не боится достаточно откровенных фото.
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О невероятной любви ведущей к баням знают, кажется, все, кто хотя бы раз заходили в ее личный блог. В любой свободный день она отправляется именно туда, чтобы расслабиться и отдохнуть от внешнего мира. При это сама Екатерина не скрывает, что секрет ее молодости и красоты заключается именно в этом ритуале.

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 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Знаменитость вовсе не боится фото без макияжа. И, если это многие ее коллеги тоже могут пережить, то селфи, демонстрирующие все детали кожи – почти никто. Екатерина Андреева часто выкладывает такие, доказывая всем, что ее внешность – вовсе не фильтры и позитивное влияние грамотной съемочной группы. Она сообщила, что отказалась от румян в пользу натуральности.

Публика тут же принялась расхваливать кумира, а она активно общалась с ними в комментариях. Не обошлось и без негатива. Один из пользователей указал, что при таких деньгах каждый мог бы выглядеть идеально. Другой же и вовсе попытался обвинить ведущую в том, что она сделала пластическую операцию, скрыв это от всех.

По мнению поклонника, Екатерина Андреева якобы специально отправилась в США, чтобы реализовать все необходимое, а теперь якобы утверждает, что хирург не касался ее лица. Ведущая не выдержала и сорвалась на мат. Она указала, что у нее даже нет визы, а он – не совсем умный человек.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 11:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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