Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина

Екатерине Андреевой недавно исполнилось 60 лет, но никто из зрителей никогда бы не позволил себе даже предположить, что знаменитость больше 45 лет. Сама она прекрасно знает об этом, а потому нисколько не боится достаточно откровенных фото.

О невероятной любви ведущей к баням знают, кажется, все, кто хотя бы раз заходили в ее личный блог. В любой свободный день она отправляется именно туда, чтобы расслабиться и отдохнуть от внешнего мира. При это сама Екатерина не скрывает, что секрет ее молодости и красоты заключается именно в этом ритуале.

Знаменитость вовсе не боится фото без макияжа. И, если это многие ее коллеги тоже могут пережить, то селфи, демонстрирующие все детали кожи – почти никто. Екатерина Андреева часто выкладывает такие, доказывая всем, что ее внешность – вовсе не фильтры и позитивное влияние грамотной съемочной группы. Она сообщила, что отказалась от румян в пользу натуральности.

Публика тут же принялась расхваливать кумира, а она активно общалась с ними в комментариях. Не обошлось и без негатива. Один из пользователей указал, что при таких деньгах каждый мог бы выглядеть идеально. Другой же и вовсе попытался обвинить ведущую в том, что она сделала пластическую операцию, скрыв это от всех.

По мнению поклонника, Екатерина Андреева якобы специально отправилась в США, чтобы реализовать все необходимое, а теперь якобы утверждает, что хирург не касался ее лица. Ведущая не выдержала и сорвалась на мат. Она указала, что у нее даже нет визы, а он – не совсем умный человек.

