"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье

Экс-участница шоу "Дом-2" Ирина Агибалова накинулась на фанатов с оправданиями.

Выпускница скандальной телестройки рассказала о неприличии людей, которые предъявляют ей претензии. По словам Ирины Агибаловой, многие считают, что она совсем запустила внешность супруга в погоне за собственной привлекательностью. "В принципе, я ведь очень добрый и позитивный человек, но настойчивая бестактность меня очень раздражает", — написала звезда шоу "Дом-2".

Ирина Агибалова заверила народ, что различные процедуры красоты и примерки гламурной одежды для ее супруга Юрия невыносимы. Даже плановый поход к стоматологу мужчине кажется ужасным, ему приходится принуждать себя к подобным сеансам. "Поездки к барберу — это всегда через насилие практически", — поделилась теледива семейными обстоятельствами.

Звезда шоу "Дом-2" объяснила фанатам, что не собирается контролировать внешность избранника, потому что он давно не ребенок и может самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Знаменитость предложила всем недовольным оглянуться по сторонам и переключить внимание на своих мужей.

Напомним, Ирина Агибалова рассказывала о необычных знаках своей умершей матери. После кончины родственницы с экс-участницей шоу "Дом-2" стали происходить очень странные вещи. Звезда чувствовала паранормальное влияние покойницы.