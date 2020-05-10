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"Я аж подскочила": звезда "Дома-2" о тайных знаках покойной матери

Фото: agibalova_irina / Instagram
Мама Ирины Агибаловой скончалась в прошлом году. Однако девушка до сих пор чувствует присутствие умершей родственницы.
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Ольге Ивановне было 82 года, когда она скончалась от инфаркта. Ее дочь Ирина Агибалова, которая прославилась благодаря проекту "Дом-2", тогда находилась за границей. Она срочно вылетела на похороны.

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Для Агибаловой смерть мамы стала ударом. У нее была сильная связь с родительницей. Она долго не могла прийти в себя. "Меня можно было назвать просто "тень", – сказала она в интервью порталу StarHit. До этого она не представляла, насколько бывает больно от потери родственника.

Ирина хотела набрать номер мамы и поговорить. Она даже не стала отписываться от нее в "Инстаграме". А через некоторое время со звездой телестройки стали происходить странные вещи.

Однажды во время поездки в машине Агибалова заснула за рулем. Внезапно в автомобиле заиграла музыка. Это напугало девушку. "Я ни на что не нажимала! Я аж подскочила на сидении", – вспомнила она. Также Ирина рассказала, что перед сном в какой-то момент она почувствовала объятия, но рядом никого не было.

При жизни Ольга Ивановна поддерживала свою дочь и переживала, когда Агибаловой писали гадости в соцсетях. "Она мне говорила, что хейтеры не могут простить мне красоту и ум", – поделилась Ирина.

Автор: 10 мая 2020, 00:08 Источник: StarHit

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