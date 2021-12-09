Больного Данилко в Новый год выгонят на сцену: цена вопроса – 12 миллионов

В последние годы Андрей Данилко практически не появляется на большой сцене из-за определенных проблем.

Несмотря на множество приглашений, артист, известный широкой публике как Верка Сердючка, вынужден отказываться от участия в масштабных мероприятиях. Судя по всему, причина тому – серьезные проблемы со здоровьем, о которых не раз говорили в окружении артиста. Тем не менее, в грядущую новогоднюю ночь больного Данилко все же выгонят на большую сцену – артист дал согласие выступать в Дубае.

Речь идет о праздничном вечере Big Art Festival в отеле Raffles The Palm. Предполагается, что Верка Сердючка вместе со своим большим коллективом появится на сцене сразу после того, как пробьют куранты.

Организатор фестиваля Максим Берин признался, что заполучить Андрея Данилко было очень сложно. Договариваться о выступлении пришлось за полтора года, ведь такого артиста хотят все, а он сам в последнее время очень избирателен, даже несмотря на большие гонорары.

По данным StarHit, гонорар Данилко вместе с коллективом составляет порядка 12 миллионов рублей. Кроме того, артисту оплачивают перелет бизнес-классом, проживание в лучшем отеле и даже оставляют отдохнуть в Дубае еще на несколько дней после выступления. Вероятно, от таких условий команда Сердючки не смогла отказаться и приложила все усилия, чтобы сама звезда тоже этого захотела.

Берин согласен с тем, что выступление Данилко стоит очень дорого. Что касается требований артиста, то они, по словам организатора, довольно стандартны. К тому же, работает Верка Сердючка всегда очень профессионально, и гости неизменно довольны, поэтому организаторы готовы платить бешеные деньги.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, почему Верка Сердючка отказывается выступать в России: дело не только в здоровье.